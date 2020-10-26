美商晶片大廠英特爾考慮擴大委外生產晶片，美系外資表示，若英特爾在2025年前完全委外生產晶片，且台積電(2330)拿下75%市占，將為台積電每年帶來近百億美元營收，維持「加碼」評等與目標價570元。

美系外資發布研究報告指出，晶圓代工生產的行動晶片過去10年強勁成長後，成長曲線正在放緩，未來10到20年預估每年恐下滑5%。但運算晶片未來10到20年預期每年將成長10%至15%。

英特爾為運算晶片大廠。美系外資表示，隨著英特爾考慮委外生產中央處理器，可望帶動晶圓代工市場將進一步延伸到運算晶片領域。台積電擁有較佳的良率曲線和更大的產能，應該可在運算晶片領域取得比三星更高的市占率。若英特爾在2025年前完全委外生產晶片，且台積電拿下75%市占，將為台積電帶來每年98億美元營收。

英特爾(Intel)執行長史旺上周五表示，2021年初將會評估，並決定是否要買進更多7奈米設備，或透過外包增加產能，很可能採取混合式的作法，明年初將做出決定。2023年以後之發展，將會評估自家及第3方代工廠製程的排程可預測性、產品效能和供應鏈經濟效益。

多家外資法人指出，英特爾7奈米處理器擴大委外，很有機會委由台積電代工，後續5奈米世代處理器亦有機會交由台積電生產。高效能運算將是未來幾年台積電的主要營運成長動能之一，預期除超微(AMD)外，英特爾將是另一主要驅動力。

(時報資訊)