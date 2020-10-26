上銀(2049)車用精密滾珠螺桿取得IATF 16949證書，希望透過IATF 16949汽車品質管理系統的推動，兼顧體系、製程及產品規範三大面向，從源頭建立高標準的產品品質和可靠度，進軍車用市場。

SGS資深副總裁黃世忠指出，今年台灣汽車銷售量預估可達45萬輛，各國在電動車的研究也可預見零件的多樣化發展；新冠肺炎疫情引發的斷鏈危機與全球供應鏈重新洗牌之際，上銀在此時取得IATF 16949汽車品質管理系統的驗證，也使得台灣有絕佳的機會來創造大好的前景；另外，上銀在美、中兩大經濟陣營間，可以說是具有競爭優勢，取得認證也等於拿到產業發展的入門票，未來前景持續看好。

上銀助理總經理吳俊良表示，上銀具備在線性傳動領域上技術自主與技術領先的能力，2013年投入車輛用精密滾珠螺桿的開發，為符合車載用的品質管理系統，確保品質與可靠度，在技術開發時就同步研究汽車品質管理系統，2018年推動IATF 16949驗證，2020年9月審查通過。IATF 16949驗証需要一年以上實質的生產實績始具備申請驗證的資格，通過驗證才能取得入門票，跨出這一步是很不容易，代表上銀正式進入汽車產業供應鏈的重要里程碑。上銀未來將擴大投入汽車產業的零組件供應鏈，也積極與各大國際車廠與零件品牌攜手合作，期在新世代汽車應用上展現台灣深厚製造能量的實力。

上銀的汽車電動助力轉向(EPS)滾珠螺桿是新世代汽車轉向系統的關鍵零組件，EPS具備極佳的節能效率，不但是燃油汽車節能的利器，更是電能車的必要的裝備。上銀經過多年累積經驗及驗證，具備車輛電動助力轉向系統關鍵零組件自製開發的能力，對未來進入車用市場已具備良好基礎。

(時報資訊)