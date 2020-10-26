和泰車(2207)轉投資，台灣最大國產車廠國瑞汽車總經理林永裕表示，國瑞堅持投資在地，品質受到日本豐田肯定，也是10月新上市TOYOTA Corolla Cross的生產基地，為豐田汽車全球第2個可以生產該車款的工廠。

和泰車代理的TOYOTA首輛國產小型休旅車Corolla Cross，在台上市10天累積接單已突破7000張。因應強勁的訂單，國瑞汽車目前已發動兩班生產，並採取假日彈性加班因應大量湧入的訂單。

這部國產小型休旅車，強化和泰車目前欠缺的產品級距，且在配備以及產品規劃極具吸引力帶動熱銷。林永裕表示，Corolla Cross的上市，預計將鞏固台灣國產車市占率，他預估今年前9月國瑞新車內外銷總量為6.4萬輛；全年可望達10萬輛以上，蟬聯台灣汽車製造業龍頭。

國瑞汽車今日首度曝光生產線，總經理林永裕表示，國瑞汽車是TOYOTA海外工廠中，唯一同時具備從研發到生產、完整開發生產能力的海外工廠，且是在眾多豐田海外事業體之中，唯一連續3年獲「零不良」佳績的海外工廠，國瑞的製車品質與日本的製車品質相同，且有實力拓展國際市場。

國瑞生產蟬聯台灣19年銷售冠軍車款TOYOTA ALTIS，品質除了獲得日本母廠的高度評價，並外銷至中東市場，在中東地區獲2018年度最佳風雲車賞。

另外，國瑞開始準備面對電動車大趨勢。林永裕指出，國瑞正在累積技術能量中，目前已試產出一輛電動車，但離準備好還有很大的差距。

國瑞汽車成立1984年，主要股東為日本豐田（TOYOTA）持股65%、HINO持股5%、TOYOTA台灣總代理和泰車持股3成。

(時報資訊)