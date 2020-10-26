通傳會（NCC）今天舉行中天新聞台換照聽證會，場外聚集群眾抗議，多個團體自發性集結在場外，力爭新聞自由。前立委、中華民國全國總工會理事長陳杰今天特地北上到場抗議，對於行政院長蘇貞昌宣稱「尊重NCC」的說法，他認為蘇揆言行不一，呼籲民眾共同站出來挺中天新聞台，堅持言論自由。

民主監督聯盟、藍天行動聯盟、333政黨聯盟等親藍團體，以及資深藝人周遊、國民黨副祕書長李彥秀、國民黨團總召林為洲、藍委鄭正鈐等人，上午都到NCC外抗議，爭取新聞自由，接近11點半時，親藍團體上演「抬棺進貢」行動劇，一度與警方對峙，氣氛緊張，所幸無進一步爆發衝突。

統促黨總裁「白狼」張安樂到場批評，打倒NCC、民進黨，台灣才會好，今天的黑手就是民進黨，滿嘴仁義道德，滿肚子男盜女娼，還翻唱「當我們同在一起」兒歌，改為「打倒民進黨，快樂無比」，呼籲立法明定，若一年內，某政黨公職人員有3人貪汙，就撤銷這個政黨，砲轟NCC淪為民進黨打手，盛讚如今中天是唯一清流。

藍天行動聯盟主席武之璋說，中天新聞台假如被關台，台灣一點言論自由都沒有，到時候只剩下「革命」這條路，接著帶動群眾高呼「打倒蔡英文，民進黨下台」口號。

全國中央軍事院會校友總會理事長季麟連說，民進黨當初攻擊刑法100條，該條文於1991年已廢除，民進黨全面執政後，講一套幹的又是另一套，林立各個黑機關。

「今天大家站在一起，團結打倒惡勢力」，前新聞局長鍾琴表示，絕對無法忍受民進黨打著民主旗幟，做出獨裁行為，雖然NCC號稱獨立機關，但在民進黨魔爪無孔不入下，根本無法獨立，行政院長蘇貞昌要負責，蔡英文總統更不能置身事外，應出面說明，否則就是幕後主導者，應下台負責。

中華民國全國總工會理事長陳杰特地北上到場抗議，他痛批，政府不能獨裁鴨霸，去年選舉期間，各家媒體都有報導的言論自由，而且中天報導非常平衡且正當，但NCC委員目前被民進黨操控。

對於蘇揆宣稱「尊重NCC」，陳杰認為，蘇揆「尊重個屁，完全胡說八道」，今天結果非常危險，呼籲民眾繼續拚下去施壓政府，力挺中天新聞台繼續存活下去。

(中時 )