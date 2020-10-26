大陸陝西西安工業大學一名大一新生，日前參加學校舉辦的新生軍訓，跑完400公尺後竟倒地死亡，事後診斷為爆發性心肌炎；但該新生的父親稱孩子身體一向健康，事後要求調閱監視器，竟遭到學校稱非刑事案件，家長不得介入等理由搪塞，心急之下該父親只能在校門舉布條表達抗議。

校方表示，該新生是在跑完400公尺的加速跑後坐在草地上，接著倒地不起，據醫生趁斷，死因是爆發性心肌炎。但是新生父親質疑，孩子的身體一直都很健康，家族也沒有心臟病史，他還發現學校在事發後兩天要求學生做空腹抽血檢查，似乎企圖以檢查結果當作免責的藉口，但該父親後被教師踢出群組。

大陸一名大一新生在跑完400公尺快跑後死亡，家長舉布條至校門口抗議學校處事態度。（圖／翻攝自抖音）

事後該父親曾要求學校提供當天監視器畫面，校方要求先到派出所請示，但警方稱該事件目前已排除為刑事案件，因此家長沒有權力介入事件，事後校方拿出5萬元人民幣作為補償，但該父親拒絕領受，並且在隔天前往校門口舉布條抗議。

消息一公開，不少網友認為學校不敢提供監視器肯定有鬼，認為學校應該體諒為人父親的不捨，給家人和大眾一個真相。

(中時新聞網)