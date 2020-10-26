攸關高雄亞洲新灣區發展的205兵工廠遷建案，因工程預算達122.86億元，為了增進施工品質、避免不當干擾，高雄市政府26日宣示成立「205兵工廠遷建案採購廉政專責平台」，希望藉由採購廉政平台的成立，導入預防性的廉政治理概念。

高雄市政府與廉政署26日宣示成立「205兵工廠遷建案採購廉政專責平台」，邀集檢察、調查、廉政及專家學者、廠商及利害關係人加入，強化採購案的外部監督及參與機制，由高雄副市長史哲與廉政署長鄭銘謙等人主持。

史哲表示， 205兵工廠整體都市計畫特定區變更案，是在1999年確定，歷經將近20年、數任市長，最後大終在2016年正式簽約，該案遷建歷程相當艱辛，以「代拆代建、先建後遷」模式，配合軍方辦理遷建，過程中推動不易。

史哲進指出，205兵工廠面積約57公頃，基地位於亞洲新灣區的第二線，附近建案和投資，蓬勃發展，代表該案對高雄轉型至為關鍵，若能順利如質如期完成，更顯重要性。

他說，「205兵工廠遷建案採購廉政專責平台」的成立，就是要由檢調等單位參與，達到「預防勝於治療」的效益，提供法律面及實務上的意見，在先期參與上，確保工程優質誕生，在各界協力下達到完美結果。

高市府指出，205兵工廠遷建案預算高達122.86億元，有鑑於該工程規模龐大，為了增進施工品質、避免不當干擾，期望藉由採購廉政平台的成立，導入預防性的廉政治理概念，透過檢廉團隊與業管機關聯繫會議，提供有關廉政風險預防及採購咨詢參考，以即時採取相應的預警措施及作為，顧廉能行政及品質進度。

(工商 )