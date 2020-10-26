擋泥板女神蘇慧倫明天（27日）五十歲生日，她的歌迷為了給她驚喜，為她買下10台299公車廣告祝她生日快樂，花費約10萬元，她說：「雖然我心裡還是暗暗嘮叨著，幹嘛花這個錢？但是這份感人的心意無價。」她心疼歌迷破費，表示下回要相約歌迷一起去淨灘回饋社會。

蘇慧倫外貌保養得宜，歲月似乎完全沒有在她臉上留下痕跡，她過去是「擋泥板女神」，這回登上公車廣告，她笑稱是「擋泥板的進階」。她的歌迷則表示，原本想手寫卡片給偶像，但今年是蘇慧倫出道30週年，對於他們來說極具意義，想說搞大一點，於是三十名歌迷共同出錢，買下10台公車廣告，為偶像慶生一個月。

而選擇299公車是因為，蘇慧倫《六月的茉莉夢》專輯裡的〈台北玫瑰〉MV裡出現299公車，同時該公車路線也行經蘇慧倫讀過的懷生國中、永春國小，因此當貼有蘇慧倫生日廣告公車上路後，不少歌迷都特別搭乘重拾青春記憶。

蘇慧倫家庭、事業兩得意，今年發行30週年紀念精選大作《生命之花》，並舉辦大型售票演唱會「生命之花」，叫好叫座。她的個性知足惜福，被問到生日願望時，她表示沒有任何生日願望，「過生日不是為了歌頌自己來到這世上有多麼偉大，而是在生活的奔波碰撞中利用一些日子提醒自己要快樂。」她將於11月28日為公益而唱，晚上與蔡健雅、蕭煌奇、光良、劉若英等藝人在愛之日常音樂節輪番獻唱。

蘇慧倫不捨歌迷花錢為她慶生，要約歌迷一起淨灘。（相信音樂提供）

蘇慧倫不捨歌迷花錢為她慶生，要約歌迷一起淨灘。（相信音樂提供）

蘇慧倫出道30週年，歌迷自發性地買公車廣告為她慶生。（相信音樂提供）

(中時 )