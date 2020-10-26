網紅米砂（Misa）因大尺度風格走紅，還有「老溼姬」的封號，卻也因此惹出不少爭議，前陣子她宣布進軍AV界，當起成人片監製，親自寫腳本、畫分鏡，和演員們溝通，樣樣都自己來，甚至到後來還換上日本學生體育服，下場親自演出，可以說是親力親為。

米砂在YouTube頻道最新發布的影片中，公開了她首部監製的成人片幕後直擊，劇情以「成人展性愛體驗攤位」為主題，米砂在現場認真和男女主角講戲，還將分鏡畫成漫畫，再用電腦建模，希望能在汽車旅館打造自己夢想中的場景，為節省經費，她也換上緊身運動服，下場客串展場Showgirl。

米砂哀嘆臨演難找，「難受啊，第一次下海演A片，就是要演旁邊的路人甲。」也坦承穿著這種服裝比全裸還來得害羞，雖然大家一直敲碗AV釋出，但其實她這幾個月都十分忙碌，不斷練習自己的拍攝技巧，同時也和新團隊磨合，所以直到如今才正式找來女主角。

米砂親自下海拍片。（圖/翻攝自米砂YouTube）

幕後影片發出後，大批老司機都迫不及待，希望AV趕快上架，同時也大讚米砂的專業度，「感覺米砂的片會大賣」、「Misa出品必須支持」、「感覺Misa好厲害，第一次拍感覺會大受歡迎」、「光看影片就想看完整了。」

米砂在現場和男女主角講戲。（圖/翻攝自米砂YouTube）

(中時新聞網)