【政新鮮】暗批蘇「狐假虎威」 霸凌 王世堅：時間會證明我是對的

中天新聞換照案成政治角力戰場，民進黨台北市議員王世堅認為有掌權者「狐假虎威」，被解讀暗指行政院長蘇貞昌，數度公開批評蘇貞昌的發言也遭網友出征，王世堅接受《中時新聞網》訪問無奈回應，「我個人是看開的，他該霸凌該罵就來罵，但是以後時間會證明我講的是對的。」並強調，策動支持者對我們持有不同聲音的人來霸凌，這都是不好的，認為當一個人在權力集中的時候，才能真正看出一個人的品質，希望他要懂得自律，不要濫權。

NCC今（26日）首度就中天新聞台申請換照案召開聽證會，王世堅認為政府對於新聞自由、對媒體的管理應該要越少越好，不要作之君作之師，也希望媒體能夠自律，當然在新聞報導能夠保有自己的政治立場，但資源分配要平均，新聞製作也應是獨立客觀不造假的。

王世堅也相信，民進黨不會藉機找特定媒體的麻煩，因為民進黨黨內有很多受到政治迫害的人，應該更能體會新聞自由的重要性，新聞自由可以避免我們再走回過去獨裁威權的老路，認為民進黨的執政也不會因為媒體的報導或監督，罵個幾句就被罵垮，即便外界對他們有批評指教也都應當接受。

（攝影剪輯／邱子軒）

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(中時新聞網)