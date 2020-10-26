中天新聞台執照12月到期，NCC今召開聽證會，做為中天執照是否准駁的依據。國民黨前立委顏寬恆在臉書聲援中天，「如果你不想要未來從48台切到58台（有線頻道），除了主播以外，看到的（內容）都一樣，那我們就一起聲援中天！」

顏寬恆強調，NCC身為我國「獨立機關」，「獨立性」與「公正性」不容質疑，或應該說是「不容許我們質疑」。中天的換照風波是因為「不遵守規定」，還是因為「不乖」，相信社會大眾都心知肚明。

顏寬恆表示，報導新聞的媒體很自由沒錯，但民眾「接收報導」的訊息自由嗎？政府為了維護執政的順利、媒體為了營運的順利，政府與媒體相互配合，媒體甚至參與政黨運作扮演要角。

「透過這次換照，大家應該想想，現在的新聞是我們想看的，還是媒體想要給我們看的？」

「如果你不想要未來從48台切到58台，除了主播以外，看到的都一樣，那我們就一起聲援中天。」

(中時新聞網)