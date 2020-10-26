5位球星和40名小球員開心合照。（教育局提供／新北報導）

台灣黃金世代五虎林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念、曾文鼎昨（25）上午9時許主動造訪五股國中，40名國中、小的球員當場「拜師學藝」，5人也大方傳授各種球技，更為小球員帶上印上姓名的專屬球衣，球星楊敬敏表示，在純粹做好事的理念支持下，發願巡迴基層將畢生籃球熱情與球技傳授給新生代。

楊敬敏表示，因為大夥兒熱愛籃球，所以在鄭志龍前輩呼籲下抱著「純粹做好事」的理念願意把他們旅外和國際賽的經驗給新一代更多的傳承，讓台灣籃球更興旺，能有更多優秀新生代球星誕生。一整天的訓練會從體能訓練、運球技巧、投籃基本功以及團隊合作訓練引導孩子們體會並反省思考。

五股國中校長楊尚青表示，當初聽到5位球星主動要求前來教學真得還蠻驚訝的，還自費帶來小球員的專屬球衣和營養食品，從上午9點到下午5點的親身示範教學，很感動他們的親民和付出，讓小球員擁有一生難忘的回憶。

五股國中籃球隊隊長王佑丞則興奮表示，從小喜歡打籃球看籃球，沒想到竟然可以見到電視上知名的野獸，少俠，阿美族戰士等球星到學校，看到他們動作這麼扎實、態度如此認真，更激發自己苦練的鬥志。

新北市教育局表示，針對學校體育市府支持從不間斷，從學生體育社團、體育重點學校至體育班設置，都提供相關獎補助經費，提供孩子們訓練、參賽機會扶持他們成長，未來期許這些優秀運動員留根新北，將自己寶貴的運動經驗傳承給學弟、妹，小選手們亦有機會跟自己的偶像學習，成為下一個體壇明日之星。

(中時 )