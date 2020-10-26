據大陸《中關村線上》引述工信部26日在關於政協十三屆全國委員會第三次會議第 2524 號提案答覆的函中提到，有計劃下一步在「十四五」規劃中加入目前的一些重點技術領域，其中就包括5G和積體電路等。

大陸工信部表示，下一步積極考慮將 5G、積體電路、生物醫藥等重點領域納入 「十四五」國家專項規劃，進一步引導企業突破核心技術，依託重大科技專項、製造業高品質發展專項等加強關鍵核心技術和產品攻關，加強技術領域國際合作。

此外，也將統籌推動新型基礎設施技術創新、設施部署、行業應用與宣傳引導，持續推進資訊技術與交通、能源等傳統基礎設施融合賦能改造，不斷提升資訊化發展水準。推動一批資訊化重大工程實施，加快工業互聯網創新發展，徵集一批技術先進、示範效果突出的物聯網項目，推動物聯網集成創新和規模化發展，為製造業轉型升級營造良好環境。

(旺報 )