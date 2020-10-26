也許是效法韓國翻拍漫畫的風潮，大陸近年來也開始重金購漫畫版權進行翻拍，只是上架後，觀眾似乎不太買單；以2012上映的《世界上的另一個我》，即是翻拍日本神級漫畫《NANA》，雖然由戚薇擔綱演出，但觀眾似乎接受度不高，不少粉絲直言：「能不能直接给負分呀！不用看都想直接丢炸彈了好嗎」。

翻拍的腳步不能停，近期在社群上造成話題的，就是真人版的《棋靈王》即將上架！《棋靈王》是許多人的童年回憶，透過一場場的圍棋對弈，緊張、精彩的劇情，讓近藤光、佐為…成為大家心目中的經典。

大陸購買版權後，在劇情和人名方面，也做了小幅度的調整。除了劇名改為《棋魂》外，主角近藤光更名為「時光」、塔矢亮變成「俞亮」、佐為變成「褚贏」，大致劇情為：小學6年級的主角「時光」缺錢用，到爺爺家尋寶，翻出舊棋盤後被古代棋士「褚嬴」附身，在進軍圍棋界的路上，與對手「俞亮」競爭。

佐為在劇中更名為「褚嬴」，其造型被網友酸爆是黑白無常還是東方不敗 (圖/ 翻攝自網路)

隨著上映日期越來越接近，預告也相繼釋出，不少網友看完之後，都一致認為慘不忍睹外，留言也毫不留情：「我的佐為我的塔矢亮，為甚麼要翻拍，不倫不類的」、「這不是毀了我的童年麼」、「求放過」、「我看到劇照了，那演的是佐為？你管這玩意叫佐為？整的麼玩意兒啊？」、「編劇們的大腦都在幹嘛，請問」。

(中時新聞網)