肝病防治學術基金會26日在台北市艋舺龍山寺舉辦「免費肝病及肝癌篩檢活動」行前記者會，邀請艋舺龍山寺、聰泰科技、瑞昱半導體股份有限公司等活動合辦單位代表出席，共同簽署「合作意向書」，以「保平安，保健康」，為此次活動宣示，共同為守護國人肝的健康而努力，主辦單位更招募了近千位志工及醫護人員抽血、服務民眾和維持秩序。

艋舺龍山寺多年來捐助弱勢團體、幫助地方鄰里，此次和肝病防治學術基金會董事長許金川、好心肝基金會團隊及聰泰、瑞昱公司共同合作，在31日上午8：00至下午2：00在艋舺龍山寺舉行「免費肝炎及肝癌大篩檢」活動，提供年滿 30 歲以上民眾肝炎、肝癌篩檢服務，除了以信仰撫慰民眾心靈，也照顧到民眾的身體。

龍山寺董事長黃書瑋提到，為答謝信眾，艋舺龍山寺另外還提供「龍山寺平安符」及「龍山寺限量紀念悠遊卡」給前6000名民眾，讓參與篩檢的民眾可以和艋舺龍山寺結緣，祈求菩薩庇佑，守護身心靈健康。

許金川強調，肝基會積極推動「根除肝病三部曲」，首先民眾一定要「主動篩檢」知道自己是否為 B、C 型肝炎帶原者或患者，然後「積極就醫」、「早期治療」，希望2025年可以達成「根除台灣C肝」的目標，讓大家免受肝病之苦。

肝基會表示，本次保肝篩檢資格為年滿30歲以上民眾，請攜帶身分證，檢查項目包含B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C型肝炎抗體、肝癌檢查（甲種胎兒蛋白AFP）、肝功能（GOT、GPT），篩檢報告將於2周內寄送民眾家中，並會協助將患者轉介至醫療院所治療。

(中時 )