開高的KOSPI指數，在交易約莫一個半小時，受到外資法人對市場悲觀賣壓影響，大盤頓時由紅翻黑。目前，KOSPI暫收2350.37點，下跌10.44點，跌幅0.44%。

開盤時，市場本來充滿樂觀氛圍，認為美國另輪新冠疫情紓困方案即將出爐，但隨後傳來韓國新冠肺炎確診人數從前(25)日61位，又暴增近一倍到達119位，外資法人擔心新冠肺炎嚴重疫情又會捲土重來，於是紛紛拋售持股。事實上，各國為遏制疫情，紛紛又開始新一輪管制措施，希望能提早脫離不景氣環境。西班牙剛宣布國家進入緊急狀態，開始實施宵禁；義大利從今(26)日起，也將禁止戲院，健身房以及公共場所對外開放。

盤中，大部分權值股漲跌互見，南韓首富同時也是三星會長李健熙於病逝後，三星電子股價表現卻出現逆勢上漲，漲幅一度達0.83%，SK海力士也上漲0.24%。三星集團子公司三星電機，Q3淨利年增1.2倍，營利季飆2.15倍，但這獲利好消息卻無法激勵股價，目前三星電機在平盤附近遊走。

匯率方面，目前1美元可兌換1128.7 韓元，韓元升值4.2元。

(時報資訊)