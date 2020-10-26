近來美國全國的新冠肺炎疫情急速升高，曾是前一波疫情中心的紐約周日成為美國第4個確診數突破50萬例的州。

根據路透社所做的分析，過去4周紐約州報告的病例數較過去4周增加8成。最近幾天，該州單日新增確診數有兩次超過2,000人，創下5月以來的單日確診新高，不過仍遠低於4月10日創下之單日確診12847人的記錄。

目前加州的病例數最多，已經超過90萬人確診感染新冠狀病毒，其次為德州與佛羅里達州。但以人均計算，北達科他州、南達科他州與路易斯安那州的確診數最多。

紐約州已有超過33,000人死亡新冠肺炎，在美國排名第一，以人均計算則排名第二，僅次於紐澤西州。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）周日在推特上發文表示，該州熱點區的陽性率達3.18%，全州不包括「微群聚」（micro-cluster）地區的陽性率為1.06%。在11月3日總統大選前，紐約民眾在上周六（24日）該州展開提早投票的首日湧向投票所，並排隊數小時等候投票。

目前美國的新冠肺炎確診病例已超過870萬人、累計死亡病例超過22.5萬人，在全球都排名第一。

(時報資訊)