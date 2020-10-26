大陸十九屆五中全會將於10月26至29日在北京召開，主要研究制定「十四五」規劃和2035年遠景目標重大問題，對大陸未來經濟的建設與發展具有方向性的指導意義，以及「十四五」期間可能著力的新方向，國泰君安認為有7大具備潛在利多的領域。

第一點是綠色發展新能源，推進綠色發展，大幅提升環保要求，新能源發展正當時；第二是科技發展自主可控，國內國際「雙循環」，關鍵技術自主可控也是重要一環，未來5年將不遺餘力解決卡脖子的關鍵技術，尤其關注半導體、5G等。

第三則是人口結構醫藥消費，大陸人口結構將發生深刻變化，人均收入也靠近高收入國家水準，消費率提升和消費升級將愈發明顯，醫療消費也將向上一新台階。

第四是養老服務，看到「十四五」期間大陸老年人口將突破3億人，將從輕度老齡化邁入中度老齡化，對養老服務社會保險，標準化養老服務；社區養老、居家養老；養老服務資訊化建設；養老醫療器械等的需求極大。

第五是城市群整合與新基建，依託大都市群、大都市群，區域發展極化、分化特徵更明顯，突出新基建和智慧城市。第六點是疫情常態化防控，因此利多包含醫藥、醫療資訊化、新能源汽車、節能環保等行業。

第七點則是消費升級，內需將是新動能；貧富差距帶來消費端貧富差距，「中產隊伍」擴大，消費結構也呈現出線上化、服務占比提升，新消費「互聯網＋」。

(旺報 )