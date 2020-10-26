執行長李希昌(右1)致贈感謝狀予普台高中校長林秋惠(右2)，與外語中心主任張少芹(左2)、總召戴子淵(左1)開心合影。

走讀課程開新窗!南投縣私立普台高中27位高二學生今(2020)年造訪有「南投秘境」之稱的武界，深入了解偏鄉部落的現況、看見生活條件艱困的獨居老人，體認到「在需要裡看見責任」，便自發性響應愚人之友基金會的「偏鄉送餐服務」，籌辦此次的義賣活動，協助籌募部落送餐所需的資金，在近千名家長回校座談的日子裡募得善款，並於本(10)月26日上午10點，將義賣所得28萬5537元捐贈財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會，用愛與行動，盼助南投偏鄉的弱勢長輩能有健康美味的溫熱餐食。

愚人之友基金會執行長李希昌表示：「南投偏鄉有一群孤寂失能的長輩，因經濟困頓無法溫飽三餐、好好地洗一次澡，生活在惡劣的環境中；經費有限的情況下，我們知道很多事情不能等，看到普台年輕學子利他行善的精神，讓我很感動，也很肯定普台的辦學和老師的教導。明年愚人之友將會繼續完善偏鄉送餐、到宅沐浴的服務，用愛與關懷點亮偏鄉每一個角落，台灣也會因為我們共同的努力變得更良善、更美好。」

普台高中學生籌辦義賣活動，響應愚人之友基金會的「偏鄉送餐服務」。

此次的義賣活動，從策畫、宣傳、製備義賣品到義賣的進行全由學生一手包辦，希望能在一年內能達成60萬元的募款目標，為原鄉長輩送上一份真情關懷。總召高二戴子淵說：「希望透過這次的義賣活動將資源回饋給在地社區，改善這些年長者的生活品質，一開始並非易事，但從小事做起，終能成就。」

團隊成員之一顏普賢同學從小就參與社區基金會分發物資，此次負責接洽贊助廠商，她說：「『取之於社會，回饋於社會』是父親一直以來的身教、言教，從這次的活動中體會到『助人為最快樂的學習』，雖然義賣活動和課業考試兩頭燒，但心靈卻很充實、豐足。」烘培組胡巧怡同學表示：「義賣活動前一天總計收到1,825個杯子蛋糕的訂單，總共花了13個小時才完成，從毫無概念到駕輕就熟，過程並沒有想像中容易，除了學習到分工合作及溝通協調的能力之外，也更懂得感恩。」

17日義賣活動當天，校園中不時出現他們身揹募款箱、手端義賣品的忙碌身影，學校師生及家長得知義賣所得將全數捐給愚人之友基金會，都非常踴躍認購。最後總計義賣所得28萬5537元，希望可以為偏鄉的弱勢長輩盡一份心力！

家長響應義賣活動，踴躍認購。

(中時新聞網)