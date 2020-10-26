新北市中和區公所31日將於中和華新街舉辦「2020光明點燈節」活動，今（26日）舉辦宣傳記者會。（葉書宏攝）

新北市中和區公所31日將於中和華新街舉辦「2020光明點燈節」活動，今（26日）舉辦宣傳記者會。（葉書宏攝）

新北市中和區公所31日將於中和華新街舉辦「2020光明點燈節」活動，今（26日）舉辦宣傳記者會。（葉書宏攝）

新北市中和區公所31日將於中和華新街舉辦「2020光明點燈節」活動，今（26日）舉辦宣傳記者會。（葉書宏攝）

新北市中和區公所31日將於中和華新街舉辦「2020光明點燈節」活動，今（26日）舉辦宣傳記者會。（葉書宏攝）

新北市中和區公所31日將於中和華新街舉辦「2020光明點燈節」活動，今（26日）舉辦宣傳記者會，適逢新冠肺炎疫情蔓延全球，現場特別用小燭光排出了「No COVID-19」的字樣，中和區長賴俊達也強調，要在中和點燈，為世界祈福，歡迎民眾一起共襄盛舉。

現場由緬甸華僑表演點燈舞揭開序幕，賴俊達與市議員陳錦錠、金瑞龍、邱烽堯、游輝宂、張志豪、賢清文教基金會執行長張智倫、華夏科技大學校長陳錫圭、竹林中學校長顏麗珠等共同攜手「點亮花開，佛主顯臨」，盼在漫長的防疫生活中提供心靈的溫暖與支持。

賴俊達表示，新北市擁有來自全球120多個國家的新住民及移工，五顏六色、多元繽紛的文化在這塊土地上綻放。緬甸移民回台定居的華僑在全台共有10萬餘人口，新北市就有8萬餘，其中超過半數在中和區生根，大部分聚居在南勢角一帶，是全國緬僑居住最多的地區。

他強調，緬僑們早已深深融入新北市的大家族中，並且在中和華新街逐漸形成異國美食聚集地及商圈，藉由傳統點燈禮佛祈福活動，讓全國民眾認識東南亞文化，增進民眾與新住民間了解與尊重。

中和區公所表示，2020緬甸光明點燈節好康多多，31日在中和華新街熱鬧登場，將會進行交通管制，活動下午4時將發送摸彩券3000張，最大獎Switch遊戲機、氣炸鍋等，並加碼前500名排隊者還能參加緬甸文化體驗闖關，可獲得「道地美食-緬甸芝麻酥、可樂1罐及LED小燭燈」。

另外華夏科大也設計置抓寶及好玩的遊戲要與民眾動，現場還有免費費的彩繪及東南亞書車、文物展示等。5時30分多達300人的民族服裝踩街秀開始，在舞龍隊的前導下，緬甸宮廷服裝美女隊、八大民族服裝隊、克欽族美女隊、印尼、越南、雲南、客家、原住民以及在地里民等華麗登場。

此外，邀請到2020新北創意大賞金獎學生作品-緬梔之美及2019世界螢光棒舞蹈大賽冠軍-華夏科大螢光舞及緬甸知名歌手Y WINE等，想一次欣賞緬甸及多元民族的特色與文化，歡迎民眾也可自行攜帶燈光、燭火，一同來2020中和緬甸光明點燈節保平安、祈福願、助好運，點亮千盞燭光，感受佛主庇佑的萬丈光芒。

(中時 )