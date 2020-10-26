大陸金雞港澳台影展今年首度舉辦海峽兩岸青年短片季，收到來自兩岸四地參投影片529部，日前公布其中45部入圍名單；台灣青年創作或兩岸合作片，共入圍11部，占4分之1。

浙江師範大學文化創意與傳播學院副院長余韜指出，初審時529部片子看下來，感覺現在的學生創作（新人導演的短片），趨向於網路電影和電視電影化，紀錄片創作則趨向於電視台專題片化。

從微信公眾號或長按識別碼，得線上觀賞這次海峽兩岸青年短片季的作品。(取自活動官網)

余韜表示，以前擔任電影節審片，明顯感覺作品樣態嚴重兩極化，完全不符合基本規範的作品和製作特別精良的作品各持一端，中間部分即不搶眼但製作標準化水準高的作品很少。而這次海峽兩岸青年短片祭，基本沒看到及格線以下的作品，80％的影片即便沒有入圍，製作整體水準也不差。

北京師範大學文學院文藝學博士後陳琰嬌則認為，此次的兩岸四地青年電影創作賽，就像是一座橋。作為影評人、電影研究者，集中觀看500＋部短片好比和青年創作者進行了一次深度交流。接下來還將連接創作者和業界、學界，為來自不同領域的創作者照亮起航的路。希望未來有更多朋友走到橋上來，一起看風景。

本屆金雞港澳台影展海峽兩岸青年短片季共選出45部初評入圍作品。其中大陸劇情片29部、大陸紀錄片5部，港澳台地區及兩岸合作作品11部。

所有入圍作品已經在海峽兩岸青年短片季線上專題頁展映，可以從微信上關注「新翼計畫」公眾號。

(中時 )