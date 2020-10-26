距離含萊克多巴胺美豬開放只剩不到2個月，許多民眾擔心國內未來可能開放萊劑使用，雲林縣養豬協會理事蔡德福發言時痛批總統蔡英文因為不用生兒育女所以進口萊豬，綠委莊瑞雄回嗆「哩麥黑白講」打斷發言，雙方爆氣隔空交鋒。

今(26)日立法院經濟聯席會召開針對萊豬百億基金及溯源管理相關議題公聽會，雲林縣養豬協會理事蔡德福指出，從民國42年出生到現在，從艱苦到吃飯可以溫飽，現在可以選擇吃好的、吃無毒的，若有藥物殘留超過標準就要加重處罰，政府也嚴格把關，不定時就去養豬會驗豬毛看是否有用抗生素等殘留。

蔡德福痛批「為何我們大有為的政府還要引進這種有毒的東西給我們吃？我們領導者沒生兒育女、沒子孫，他老有所終，所以不怕進口。」

民進黨籍立委莊瑞雄台下聽見隨即大罵「哩麥黑白講啦」、「你再多說幾句啊！」蔡德福不服反罵「像這個立委就是暴政」、「我說的是事實，你不要打斷我的話，要有水準」、「我覺得我以後不用尊重他了」。

主席賴瑞隆現場幫忙緩頰，公聽會才又順利進行。

(中時 )