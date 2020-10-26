每2個月的統一發票對獎是大家最開心的事，一名網友日前拿著對中200元的發票到銀行換錢，行員看了一眼發票告訴他「這張是1000萬的」讓他爽到差點叫出來，但行員緊接著補了一句話，瞬間傻眼，美夢全碎了。

這名網友在臉書「爆廢公社」PO文，當時行員說這張發票是1000萬的時候，心臟顫抖了一下，內心想著自己怎麼那麼幸運，這麼多錢該怎麼花？誰知行員的話還沒說完，停了一秒後又接著說「但1000萬的後三碼（吻合）不算中獎喔！」讓原PO心情瞬間墜落谷底，含淚與無緣的1000萬說再見。

對此，網友們看完笑到併軌，留言「是不會一次說完喔」、「我也曾有過的尷尬，還是尾4碼」、「我第一次換時也做過一樣的事」、「跟大獎擦身而過了」、「這後勁好強」。

根據財務部稅務入口網，若同期統一發票「8位數號碼」與特別獎號碼相同者，可獲得獎金1000萬元，與特獎8位數號碼相同獲得200萬元；接著是3組頭獎號碼，8位數號碼相同者獎金20萬元、末7位相同4萬元、末6位相同1萬元、末5位相同4千元、末4位相同1千元、末3位相同2百元。此外增開六獎，獎金200元，上述獎金皆為未扣稅金額。

(中時新聞網)