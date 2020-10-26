新北市教育人員產業工會26日以〈賀勞保被認證永遠不倒 ，請政府還公教年改公道〉為題發新聞稿，狂酸政府最近對於勞保改革突然急轉彎，從總統蔡英文4年前「現在不做，馬上後悔」、勞動部長「不惜丟官也要做」的說法，髮夾彎變成「沒共識、沒方案、沒期程」，頓時讓「公教年改」變成10月柿子任人挑軟的吃。新北教產並強烈要求：既然政府對外公開認證「政府沒倒，勞保就不會倒」，那就應該要同步檢討「急行軍式」的公教年改是否改得過急、過當。

新北教產理事長林松宏表示，如果政府對潛藏負債已逾10兆元的勞保年金都能有「年底前提出改革的規畫暫緩，目前無任何具體期程」這樣的轉圜，那為何3年前需要如此十萬火急地催化社會氛圍，完成公教年金改革方案，並強渡關山在106年6月通過，107年7月上路？公教年改過程造成的社會氛圍對立與情感撕裂，基層公教人員覺得被汙名、被質疑的委屈，政府應該公開向公教人員道歉，並應主動檢討匆促上路的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」、「公務人員退休資遣撫卹法」，有無改革過當，應予補救、調整的空間，不能讓公部門受僱者成為年金改革的代罪羔羊。

林松宏表示，105年政府啟動年金改革，成立「總統府國家年金改革委員會」，軍公教年金成為首當其衝的改革標的：「公教人員可以接受合理改革，但不能接受片段的選擇性改革！」國家年金改革推動至今，不論是企圖規避雇主責任、讓公教人員承受罵名、基金監管機制完全沒改、軍人現職人員退休年金不減反增、甚至說「政府不倒，勞保就不倒」等，都不是負責任的政府應該容許發生的。

新北教產痛批，如果政府沒倒，勞保就不會倒，那麼規模比勞保小的退撫基金怎麼會倒？勞保的財務潛藏不足，比退撫基金多得多，依此邏輯，可見只要政府有承擔，所謂破產都是多慮。

(旺報 )