時序步入網購消費旺季，帶動工紙紙器包裝需求，造紙股近期再獲市場資金關愛，類股指數今（26）日在個股普揚下開高走高，午盤勁揚4％至292.25點，創2017年9月底以來3年1個月高點，與航運股同步領漲盤面各類股。

其中，永豐餘(1907)受惠旗下小金雞永豐實(6790)明日將登錄興櫃，股價飆上漲停價20.55元、創16年半新高，表現最為強勁。同集團的華紙(1905)同步勁揚6.98％至9.5元，亦登逾1個月高點。

工紙大廠榮成(1909)量增走揚，最高上漲4.46％至17.55元、亦登2個月高點。同集團的寶隆(1906)最高亦上漲2％至15.25元。擁資產題材的士紙(1903)最高上漲2％至71.8元，僅正隆(1904)因2個半月來股價已大漲逾5成，今日開高後翻黑，午盤小跌約0.4％。

隨著時序步入網購旺季，工紙紙器市場需求自9月起回溫，榮成財務長暨發言人鄒永芳先前表示看好旺季營運需求，可望帶動下半年營運苦盡甘來。正隆總經理蔡東和亦同步看好工紙紙器市況，對下半年營運審慎樂觀，預期第四季營收可望優於第三季。

永豐餘董事長何奕達亦對下半年營運審慎樂觀看待，認為雖然仍需觀察整體經濟及疫情發展狀況，但民生用品、防疫物資運送仍須用到紙箱，帶動工紙需求，認為只要撐過最具挑戰的第三季，第四季旺季營運可期，對下半年狀況樂觀中待審慎看待。

而永豐餘陸續推動旗下子公司IPO上市，希望透過更多元籌資管道帶動子公司成長，旗下永道射頻技術已於6月底正式向上海交易所遞件申請上市，永豐實明日登錄興櫃交易，至而另一家永豐餘工業用紙，則將在完成資本結構及組織架構調整後才推動上市計畫。

同時，造紙股因普遍擁有土地資產，資產活化題材亦成為另一發展重心，士紙5號倉庫開發案已開始動工、規畫興建四星旅館，士林舊廠開發案則積極爭取鬆綁限制條件。正隆與關係企業積極參與雙北多項都更開發案，認列售屋收益挹注營運成長動能。

而擁有近10處閒置廠房、倉庫及土地的永豐餘，亦正式展開土地資產活化計畫，董事會日前決議將子公司永豐資材更名為永豐餘建設開發，由曾具工程地產開發經驗的投控總經理蔡維力兼任該公司董事長，未來相關資產活化開發規畫備受關注。

(時報資訊)