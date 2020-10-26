台中市議員李中26日進行教育文化業務質詢時表示，文化資產保護很重要，但部分法規的內容過於嚴苛，已產生認定與衍生費用兩大問題讓民眾很困擾，他希望文化局積極向中央陳述緣由，適度修改文化資產保護法。

文化局長張大春表示，目前13期重劃區案相關程序皆依中央法令辦理中，針對遺址發掘費用，因文資法屬中央法令，市府文化局將建議中央修法，將開發單位意見納入修法考量，保障民眾權益。

李中指出，地方政府很重視文化保護，林佳龍前市府時期，文化局就召集一群文化資產審議委員針對天外天劇場，前後多次舉行會議，認為該建物不具保存價值、並做出不認定為歷史建物的決議；但一些文化工作者卻透過運作，讓中央文化部暫停建物擁有者的財物處分。

類似這樣不斷地陳情與專家和議的認定既然有所衝突，且對民眾的財產權產生侵犯、有造成損失的疑義，建議請文化局向中央文化部提出修法的意見，日後中央主管機關若有不同意見，就應該由中央政府出錢進行相關的保護，以維護民眾的權益，並避免侵害地方自治權限。

李中說，台中的環境很適合人類活動，因此在第一單元、第二單元、第七期重劃區、第十三期重劃區等地，地底下都有先人的活動遺址，但目前的法令，我們政府自己在重劃的時候，已把相關的公有土地運用基金做文物試挖掘處理，然而私人土地的部分卻沒有一起處理，這將會在日後配地後，可能產生龐大的費用。

李中說，十三期有很多地主的土地面積在四十幾坪左右，這些都是個別的小地主，但他們將來如果要蓋房子，光是試挖掘的費用就要付出一百多萬，如果真的有挖到疑似先人活動的物品，整個營建活動就得中斷，但相關費用都得繼續支出，這對於個人民眾來說，會是很沈重的負擔。

李中強烈建議文化局向中央反應修改文資法，相關的文物開挖與保存費用應該由中央負擔，讓部分窒礙難行的法規能更接地氣。

文化局說明，依文資法規定，營建工程或其他開發行為發現疑似考古遺址時，應即停止，並通知所在地直轄市、縣市主管機關；另依據遺址監管保護辦法規定，營建工程或其他開發行為，其範圍涵蓋經列冊考古遺址者，應邀請考古學者專家進行考古遺址價值及內涵調查評估，並將結果報主管機關處理。

(中時 )