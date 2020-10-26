國家通訊傳播委員會NCC今天舉行中天新聞台換照聽證會。民進黨立委鍾佳濱上午在立法院提出多項假設性問題，質疑境外敵意政府控制本國新聞媒體。但黨產會主委林峯正表示，相關推測要有充足的證據；而NCC的認定對方若有爭訟，還是要進法院。

鍾佳在立法院內政委員會質詢時表示，假如在台灣目前根據法令在執行許可執照換發的新聞媒體，如果長期收受境外政府的贊助，且在播發新聞時旗下新聞工作者沒有辦法播執多種觀點，這算不算是被境外的國家、政府、政黨直接、間接、實質控制？

林峯正表示，「如果證據可支持，當然可以認為是實質控制」；鍾佳濱緊接著詢問，如果特定媒體有受到境外官方或特定政黨資助，足以證明其經營者決定實質經營內容，旗下新聞工作者在工作環境上沒有報導多元觀點時，是否符合附隨組織或外國政府代理人的定義？但林峯正回應時仍強調證據的重要性，說「定義上不會有問題，我是支持的，但還是要有充足的證據」。

鍾佳濱隨後又以中天框架廣告發布協議內容詢問林峯正，如果有辦法從這些廣告費用當中看得出這些費用的提供都是來自境外特定政黨或政府組織，是否構成間接或直接實質的操控？林峯正說，「其實在調查附隨組織也是在找類似資訊」，如早期中廣公司沒有收外面廣告，被認定是國民黨附隨組織，「但我們的證據是很清楚的」。

此外，鍾佳濱也說，如果境外敵意政府補助15億給跨國企業，該企業用1.5億框架廣告費用給一個國家的新聞媒體，讓媒體獨厚特定候選人，這接近哪種控制？林峯正則苦笑「這很難跟黨產條例做比較」，鍾佳濱又問，如果媒體「錢少少來自廣告，多多來自政黨挹注」，也算有點控制味道？林峯正回應，這些都要NCC判斷，對方若爭訟就只能進法院。

(中時 )