台南市議員吳禹寰當場出示涉嫌毒殺浪貓的毒雞肉佐證。（洪榮志攝）

台南市新化區全興里竹仔腳社區上周六發生浪貓集體毒殺事件，有14條貓命被害。居民還說，集體毒貓事件每年平均發生2次，迄今至少已有60條浪貓死亡。當地居民先向警方及動保處報案後，再向民代陳情。市議會不分黨派議員26日除舉行記者會要求揪出凶手外，台灣動物保護研究協會理事長、律師顏紘頤也將向檢方告發。

據了解，市議員吳禹寰接獲民眾陳情後，號召8位不分黨派的議員舉行記者會，吳禹寰還當場出示毒雞肉佐證。民代指出，凶手以雞肉掺毒為誘餌，讓浪貓不察吃下肚，因毒性強烈，多隻浪貓吃了毒雞肉後，紛紛毒發痛苦唉叫，還口吐白沫；有浪貓不堪劇毒折磨，甚至四處衝撞，或衝進鄰近水溝裡打滾掙扎，最後在不甘心之下斷氣，大小貓屍散落社區，居民發現有7具貓屍，其中還有1隻母貓肚子高高鼓起，明顯懷有身孕，依貓咪每胎生產4-5隻計算，約有14條貓命被害。

台南市新化區全興里竹仔腳社區發生浪貓集體毒殺事件。（吳禹寰提供／洪榮志台南傳真）

民代還說，依動保法虐殺動物可處2年以下有期徒刑或拘役，或併科20萬元以上200萬元以下罰金，台南市2013年即成立動保警察，要求15人以下的派出所配置1名員警兼辦動保案件；15人以上則配2名，其中1人還需副所長，但居民向新化警分局報案後，員警態度消極，甚至連報案三聯單都沒開。此外，動保處的態度也讓人無法接受，居民當天中午報警後隨即打電話通報市民專線1999，但直到晚上6點多動保處才派員處理，並向民眾索取毒雞肉，26日才要到寵物火化公司採樣。

新化警分局副分局長楊富仁表示，警方接獲報案即展開偵查作為，也派員前往現場勘查，但因第一時間無法確定是否被毒殺，希望請動保處先行檢驗，待確定是毒殺後，警方就會正式立案調查，與是否開立三聯單無關。

(中時 )