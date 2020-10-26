一哥（許傑輝 飾）歡喜康復，領彩香（鍾欣凌 飾）甩開包袱一起出國度假賞月。（公視提供）

小鷗（黃姵嘉）放下已故丈夫面對與發貴（張書偉）的感情。（公視提供）

秉仁（楊銘威 飾）中風復原後與大美（林筳諭 飾）共組家庭，並繼續追尋導演夢。（公視提供）

我的婆婆最終章！火寮一哥 阿母「甘草」熬出頭

公視年度家庭瘋狂喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》上週六（24日）迎來完結篇，雖然發生結局意外「早洩」風波，但收視仍再創高峰5.55，每分鐘收視最高達5.93，兩集收視人口多達 171.17 萬人，是公視自1998年7月1日開台至今創下最高收視，也奪下2020總年度戲劇節目（4歲以上）收視冠軍；《我的婆婆怎麼那麼可愛》40 集總平均收視為 3.05，再次刷新公視連續劇最高收視紀錄。至於《婆婆》「九美」比基尼的承諾也將準備兌現。

製作人陳慧玲表示：「感謝公視對節目的尺度寬容、所有幕前幕後工作人員的努力、觀眾的支持，這一部戲是台灣影劇很重要的里程碑，第二季劇本與拍攝上的要求會更高、更努力。」

《我的婆婆》上週六播出完結篇時，製作人陳慧玲集結導演鄧安寧、演員鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭、張可昀、楊小黎齊聚直播一起收看完結篇。鄧安寧直播中含淚表示：「最不捨的是再也不會有這樣的劇組、演員組合、拍攝氣氛，每週六晚上讓多少家庭、多少台灣人相聚歡笑，這才是這部戲最有價值的地方。」鍾欣凌播畢後忍不住爆淚：「想到第一集開播前的忐忑，不知道觀眾能不能接受這麼瘋狂的喜劇，到越來越多人關注、喜愛這部戲劇，禮拜六走在路上都有人告訴我他要趕回去看《我的婆婆》，這種溫馨的感覺，讓我感動到想辦流水席、發油飯感謝大家。」

直播時，鍾欣凌一看見楊銘威新髮型就讚他變帥變年輕，還開玩笑說：「人家是『帥到分手』你是『醜到爆紅』。」楊銘威笑回：「其實我比較喜歡長髮的造型，不過很多人還是希望我短髮啦！」楊銘威還透露選角笑料：「在拍攝《最佳利益》時，製作人慧玲姐覺得我中文講得不好，想說我可能是台語人，所以在一場婚禮上跟我說她這次選我來演台語劇，我嚇一跳想說我也不太會講台語呀！就這樣誤打誤撞進入《我的婆婆》劇組了。」王少偉笑說：「那你到底會哪一種語言？難怪後來編劇幫你加廣東話。」

由於 Darren 目前正在馬來西亞拍攝，無法到場同樂，還特別繪製《我的婆婆》導演、製作人、眾演員圖像慶賀，表達謝意。導演鄧安寧說：「他真的很有才華，我們片頭動畫的眼睛也是他畫的，會演、會唱、又會畫，跟劇中的秉忠差很多！」

《我的婆婆》圓滿落幕，最受關注的幾對 CP 都迎來幸福結局，一哥（許傑輝 飾）不但康復，還帶領彩香（鍾欣凌 飾）甩開包袱一起出國度假賞月；小鷗（黃姵嘉 飾）也放下已故丈夫阿信（許孟哲 飾），決定開始面對與發貴（張書偉 飾）的感情；蘇秉忠（Darren 飾）原與佳純（劉品言 飾）離婚，卻因分隔兩地、各自成長開始懂得體諒而重燃愛苗，打算重新開始；投機取巧的秉孝（王少偉 飾）也從監獄保釋，開始正視如何「腳踏實地」，與老婆致玟（楊小黎 飾）、妮妮（詹宛如 飾）一起努力經營家庭，也在一哥的鳳梨田學習如何踏實工作；秉仁（楊銘威 飾）中風復原後與大美（林筳諭 飾）懷上寶寶，大美支持秉仁持續努力追尋導演夢；秉愛（蘇晏霈 飾）發現自己為人母卻對小飛（王宥謙 飾）疏於照顧，決定放下不適合自己的艾力克（陳禕倫 飾），守護自己最愛的男人「兒子」；上雲仙姑（張可昀 飾）也在海星（高山峰 飾）離世入陰曹地府後愛上對方，有了感情寄託。

貫穿全劇的旁白便是首集就領便當的阿信，他在劇終時說出全劇的精髓：「這一家人的酸甜苦辣、喜悲、善惡，因為是一家人，都能理解與包容。」最後他放下了心中最重要的兩個女人而無牽無掛、轉世投胎。

對於《我的婆婆》創下好成績，製作人陳慧玲表示：「所有演員的優質表演有目共睹，一部戲劇的成功每個環節都很重要，這次《我的婆婆》瘋狂喜劇劇種是一種突破，雖然算是實驗性質，但也證明了台灣影劇是有能力開創新的方向，第二季的籌備、研究、劇本編撰正如火如荼，未來有好消息會再公布，謝謝大家這一季的陪伴與觀賞，我們下一季再見。」

(中時 )