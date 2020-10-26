台中市一名51歲林姓市民，日前在施打流感疫苗過後，陸續在10天內發生手腳發麻、四肢無力、自律神經失調、呼吸急促困難等現象，經醫師診斷後確診為急性多發性神經炎，疾管署副署長莊人祥今天回應，若家屬懷疑這款罕見疾病與流感疫苗有關，可尋求預防接種災害救濟，由專家進行審議，但國際上大部分研究都指出這種疾病與疫苗無直接關係。

51歲男打疫苗命危 醫示警:副作用嚴重後果

莊人祥表示，急性多發性神經炎又稱為格林．巴利症候群，是一種非常罕見的自體免疫疾病，但根據疾管署所掌握的資訊，大多數研究都指出這款疾病與流感疫苗無關，但確實也有少部分研究認為兩者之間有非常微小的關係。

莊人祥建議，若家屬懷疑所罹患的疾病與施打流感疫苗相關，可尋求預防接種災害救濟，由專家進一步研判是否與疫苗相關，至於韓國爆發大規模的流感疫苗不良反應，已讓新加坡率先宣布停打，但目前台灣還不會跟進，但會密切追蹤各國施打流感疫苗的狀況再進行評估。

莊人祥說，由於目前韓國所釀的48死，都未有明確證據顯示是因施打流感疫苗而造成死亡，且48死內所施打的疫苗，都是不同廠商、不同批號，況且韓國境內還未停打，目前尚不清楚新加坡停打的理由，因此台灣暫時還不會跟進。

莊人祥強調，台灣的公費疫苗是由3家廠商供應，目前已打400多萬劑，並未發生類似韓國的情形，且今年的不良反應件數與去年同期相比還在預期範圍內。

(中時 )