小鬼黃鴻升9月16日驟逝，女友峮峮的身份才浮出檯面，處理後事時峮峮也形影不離陪伴在小鬼家人身邊，情誼令人動容，如今1個多月過去，峮峮也努力打起精神，開始接工作，讓生活回到正軌上，然而從她最近曬出的照片，卻明顯看出暴瘦許多，令人十分心疼。

峮峮日前在IG分享去健身房運動的照片，她紮起公主頭，穿上緊身運動裝努力重訓，卻明顯看得出來她的身材比之前纖細許多，看起來弱不經風，讓粉絲們都不捨地提醒她多吃一點，「瘦好多，補一下吧」、「感覺又變瘦了，還是壯了？」

就連好友都忍不住叮嚀峮峮，「要記得吃飯哦～」、「瘦好多⋯多吃點」，而雖然峮峮的狀態還沒完全恢復，但她也漸漸從悲傷中走出，前陣子才發文分享一篇文章，似乎就是在抒發這段時間的感觸，「所謂成長，就是把哭聲調成靜音的過程」。

在 Instagram 查看這則貼文 山君Qun🍒（@qun_04）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 25 日 上午 8:46 張貼

峮峮同時希望，大家能夠給她一點時間，閨蜜籃籃日前也表示，「有傳訊息關心她，希望能給她空間沉澱，不想一直打擾她，她身邊有夠多人關心她。」更補充道，峮峮是個堅強的女孩，「我不會太擔心她，知道她恢復的很好。」

(中時新聞網)