蔡英文總統今天表示，臺灣有很好的資通訊產業，可以擴大推動智慧建築和智慧建材，這是政府著重的方向，希望建築業界積極配合。政府也會持續在公共建築中，努力實踐節能、永續、智慧化的理念，跟民間各界一起營造更好的城鄉居住環境。
蔡英文今天上午接見「2020年建築園冶獎得獎單位」時表示，過去26年來，建築園冶獎透過嚴謹的評審機制，肯定優秀又有創意的建築景觀作品，對南臺灣的建築景觀，乃至於整體的城鄉風貌，帶來正面的影響。
這陣子她常到南部，有很多機會近距離欣賞新的公共建築。蔡英文舉例，像是高雄的大港橋和鄰近的亞洲新灣區，還有受國際媒體推崇的臺南河樂廣場，都讓她留下深刻的印象。
她說，當她把照片發到Facebook和Twitter上，總是能引起國內外網友熱烈的迴響。這些例子說明了，臺灣的建築界能夠打造出兼具實用、美感和創新，又能讓世界看見臺灣的建築作品。
蔡英文表示，不論是在城市還是鄉村，要打造出永續、優質的居住環境，都需要政府、企業、社區組織共同參與。最近幾年，建築園冶獎以「智慧綠建築，友善心環境」為主軸，特別重視綠建築。
她說，臺灣有很好的資通訊產業，可以擴大推動智慧建築和智慧建材。一方面提升營造業水準，另一方面，在建築節能以及改善高齡社會生活品質上，都會有很大的幫助。這是政府著重的方向，希望建築業界能夠積極配合。
蔡英文也承諾，政府會持續在公共建築中，努力實踐節能、永續、智慧化的理念，跟民間各界一起營造更好的城鄉居住環境。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。