蔡英文總統今天表示，臺灣有很好的資通訊產業，可以擴大推動智慧建築和智慧建材，這是政府著重的方向，希望建築業界積極配合。政府也會持續在公共建築中，努力實踐節能、永續、智慧化的理念，跟民間各界一起營造更好的城鄉居住環境。

蔡英文今天上午接見「2020年建築園冶獎得獎單位」時表示，過去26年來，建築園冶獎透過嚴謹的評審機制，肯定優秀又有創意的建築景觀作品，對南臺灣的建築景觀，乃至於整體的城鄉風貌，帶來正面的影響。

這陣子她常到南部，有很多機會近距離欣賞新的公共建築。蔡英文舉例，像是高雄的大港橋和鄰近的亞洲新灣區，還有受國際媒體推崇的臺南河樂廣場，都讓她留下深刻的印象。

她說，當她把照片發到Facebook和Twitter上，總是能引起國內外網友熱烈的迴響。這些例子說明了，臺灣的建築界能夠打造出兼具實用、美感和創新，又能讓世界看見臺灣的建築作品。

蔡英文表示，不論是在城市還是鄉村，要打造出永續、優質的居住環境，都需要政府、企業、社區組織共同參與。最近幾年，建築園冶獎以「智慧綠建築，友善心環境」為主軸，特別重視綠建築。

她說，臺灣有很好的資通訊產業，可以擴大推動智慧建築和智慧建材。一方面提升營造業水準，另一方面，在建築節能以及改善高齡社會生活品質上，都會有很大的幫助。這是政府著重的方向，希望建築業界能夠積極配合。

蔡英文也承諾，政府會持續在公共建築中，努力實踐節能、永續、智慧化的理念，跟民間各界一起營造更好的城鄉居住環境。

(中時 )