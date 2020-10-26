為響應10月31日亞洲最大同志遊行活動，長期致力於消弭社會對弱勢族群偏見、去除汙名的吉立亞醫藥，也以實際「行動」支持多元族群，打造彩虹馬賽克行動車，力邀黃子佼、艾怡良、歐陽靖、王可元等知名藝人一同響應，邀請大家上車「異同解碼」，進入「無碼世界」體驗真實、解除偏見！

別再讓偏見加深誤解 打造充滿愛與友善的「無碼世界」

以支持LGBTQ＋社群為企業社會責任的吉立亞醫藥，了解大眾可能因為不認識而將其污名化或是貼上標籤。台灣吉立亞醫藥總經理彭國書表示 ： 「因不同或是不符期待而產生的誤解與偏見仍處處存在我們的生活中，讓我們無法理解彼此。“Creating Possible”是吉立亞醫藥的企業精神，除了研發的突破，也希望促進多元與共融。吉立亞支持全球員工成立內部『彩虹驕傲同盟』，鼓勵發起增進平等與包容的作為；台灣今年成立了吉立亞在亞洲市場中的第一個『彩虹驕傲同盟』、持續支持同志大遊行，希望能從LGBTQ＋友善企業出發，促進LGBTQ＋友善社會。」

除了贊助，吉立亞醫藥更為遊行打頭陣，推出「無碼世界－異同解碼 讓愛真實」線上與線下串連活動，以彩虹馬賽克行動車走遍台北市，希望透過「解碼行動」的互動體驗，以及各領域名人的聲援與響應來增進理解、打破偏見。期待大眾共襄盛舉，迎來不分異同、一同共好的社會。

移動彩虹 期間限定

無碼世界－解碼行動車於本週正式開跑，將於10／24-11／3 繞行台北市區，每天都有機會捕捉到會移動的彩虹。其中更有四天可以深度體驗「解碼任務」，透過名人論壇、無碼世界拍照牆、異同解碼任務等多元互動，促進不同個體對多元族群的理解與對話，邀請大家前來「異同解碼 讓愛真實」！

(中時 )