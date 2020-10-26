歐陽龍與傅娟婚後生了三千金妮妮、娜娜與娣娣，雖然兩人都選擇轉戰政壇，但3個女兒長大後都進了演藝圈發展，堪稱兩岸最知名星二代之一，而老大歐陽妮妮最近忙宣傳新戲《腦波小姐》，仍不忘回應粉絲疑問，近日在YT頻道拍了新片介紹滿牆精品包，沒想到此片引來兩極化爭議，甚至罵到她的家人，為此，歐陽妮妮罕見正面回擊了。

歐陽妮妮最近工作滿檔，除了拍戲，還經營服飾跟隱形眼鏡品牌，而粉絲對於藝人的穿搭總是很有興趣，她因此拍了一集介紹自己收藏的精品包包，還說如果朋友要借她很OK：「這些東西都是身外之物」，沒想到引來罵聲，批評她炫富，還說爸爸歐陽龍被女兒們拖累，「妳老爸應該在台灣一輩子連里長都選不上吧！」。

歐陽妮妮回應酸民，被讚高EQ。(翻攝自歐陽妮妮IG)

歐陽妮妮通常不理會外界輿論，但這回難得動了情緒，直接反擊酸民：「喔是喔！我的東西都是我自己賺錢買的，我開心怎樣就怎樣，你不爽別看，你要看應該就是喜歡我吧」。

歐陽妮妮硬起來反擊，有許多網友支持，覺得再怎麼評論，也不該扯到家人，事實上歐陽妮妮也曾被問過平常花費是否都是靠自己，她表示沒錯，「雖然有很多都市傳說，都說我們全家都靠娜娜養，這麼好的傳說怎麼可能哈哈哈」，大方公開除了演藝事業，她還有經營品牌副業，「自己有自己的成就事業是很開心的」。

(中時新聞網)