台中市政府運動局在不同行政區興建國民運動中心，可以讓更多市民參與運動，對健康維持很有幫助，然而在興建設計過程中，缺乏與地方的溝通，部分設計與使用者或地方特色不一致，市議員李中26日特別請運動局長注意此事，未來在興建其他國民運動中心時，要邀請地方代表共同進行討論，讓運動中心更貼近市民。

李中首先恭賀臺中市代表隊，在上週剛結束的全民運動會奪得57面金牌，獲得總統獎殊榮、更連續三年蟬聯第一名，對此他除了肯定運動局的協助，也要提醒運動局要注意和全民運動息息相關的國民運動中心興建問題。

李中說，當年胡志強前市長開始規劃運動中心時，是希望每個行政區都能有運動中心，考量臺中市有可能舉辦國際賽會，所以在每一區會有不同的項目規劃，例如南區運動中心有壁球、正要興建的北屯運動中心有溜冰場，但目前各運動中心有哪些特殊項目，運動局有必要向全體議員做個綜合說明，讓各行政區的議員瞭解，如果有特別符合當地的項目也才有機會事前進行調整。

李中表示，運動中心要興建設計時，建議運動局要安排先與地方代表進行溝通討論，以便將當地的一些特殊性質納入規劃，例如南區運動中心深處鬧區、腹地不大，但場館的停車位甚少，這將會影響民眾前往使用的意願、進而造成營運單位的困擾。

李中指出，運動中心的建材選擇也要注意，北區運動中心才啟用三年多，外牆就已經髒污不堪，南區的戶外游泳池和廁所地磚，防滑係數也稍嫌不足，這些民眾反應的事項希望運動局要納入改善清單，讓正在興建中的潭子、太平等運動中心蓋好後更加貼近市民的使用習慣，讓更多市民有意願投入運動、擁有更健康的體魄。

(中時 )