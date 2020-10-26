台中市豐原區51歲林姓男子10日打完流感公費疫苗後，10天後出現身體不適，緊急送醫救治，他疑罹患罕見疾病「GBS格林巴利症候群」，目前在加護病房插管治療，仍命危。院方指出，林男住院後意識清醒，每天都能聽從一些指令配合包括動動嘴巴等簡單動作，只是偶而嗜睡。

51歲男打疫苗命危 醫示警:副作用嚴重後果

台中一名51歲男性10月10日接種公費流感疫苗後，10月20日出現四肢無力、頭暈等症狀，甚至命危插管，醫師診斷為疑似神經系統疾病；該案傳出發，台中市衛生局獲報後立即派員至醫院探視，衛生局強調將盡最大努力協助家屬申請醫療救濟，這也是啟動調查程序必要的動作，是否因疫苗引發嚴重不良反應，則待疾管署調查釐清。

台中市衛生局表示，該案51歲男性出現四肢無力、頭暈等症狀，醫師診斷為疑似神經系統疾病，院方已於10月22日安排脊椎穿刺，將持續安排檢查與治療釐清病因。另外，台中市截至10月25日止，已接種超過52萬劑，目前尚無其它類似通報個案，市府將持續注意。

衛生局指出，依據傳染病防治法規定，因預防接種而受害者，自請求權人知有受害情形日起二年內可提出救濟補償申請，衛生局待病因確認後，將協助收集個案接種前一至三年病歷，提交中央預防接種受害救濟審議小組進行審議，中央後續會將審議結果函知請求權人，如經審議與疫苗相關，也會依審定給付金額撥付救濟金，衛生局將積極協助家屬申請藥害救濟相關程序。

(中時 )