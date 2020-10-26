陳嘉樺（Ella）即將舉辦個人生涯第一場巡演《艾拉秀》，首站於11月14、15日一連兩天在台北流行音樂中心登場，離正式演出倒數三週，曾自嘲是「逼死自己的雙子座」她，同時間面對高壓力的《艾拉秀》與EP新歌籌備，問及備戰狀況？Ella笑回：「最近排練都走上軌道，心情也比較放鬆了，睡眠品質變得比較好，請大家不要擔心我，非常謝謝大家這段時間給我的鼓勵。」

Ella近來忙著練舞、錄音、拍攝MV，繼9月底推出〈人生不能沒副歌〉後，趁勝追擊於27日推出第二首全新單曲〈A CA ELLA〉，歌名翻玩「Acapella」一詞，變成了「A咖Ella」相當逗趣，短短3分多鐘歌曲裡，Ella以「無伴奏合唱A Cappella」開場，從清唱變成繽紛舞曲，再由歌者變為脫口秀主持人口吻，完全展現能說能唱的功力，更邀來黃韻玲擔任音樂總監與合音天使。

回憶配唱點滴？Ella笑回：「要臉皮很厚！嗓子演唱時要覺得自己是超強的歌手，盡可能的去想像所有事情。」幽默形容：「想像自己是百老匯的大明星，詮釋上要儘量誇張、戲劇感。」作詞人李焯雄把英文名稱Ella融入歌中極具巧思，唱起來就像「A咖艾拉」，在演藝圈闖蕩19年不容易，覺得A咖養成之路的心法是什麼？Ella有感表示人會有高峰、也會有低潮，最重要的是「你有沒有好好對待你自己」！認為要當A咖真的太難，要真的很厲害、很異於常人，才有機會成為一個佼佼者。

不過她認為其實人生不需要那麼累，「因為人生已經很苦了，不需要去跟任何人比較、去跟世界證明什麼，把自己活好，你就可以是一個很棒的A咖」。單曲封面呈現歡樂氛圍，Ella化身成金人KUSO一座獎座，身上卻被射上好幾支箭，意喻著「成功的背後往往渾身是箭，但我們不是刺蝟，我們對世界依然幽默以對，在每個人的人生，每個人都應該是主角，每個人都應該得獎」。

Ella近日推出新歌〈A CA ELLA〉。（勁樺娛樂提供）

(中時 )