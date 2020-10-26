大陸「十四五」規劃呼之欲出，大陸市場分析，在月底「十四五」規劃在明確產業發展方向的同時，預計將進一步促使資金向明年展望，尤其當五中全會及「十四五規劃」發布建議稿之後，等有望提振市場風險偏好。萬聯證券認為，參照往年經驗市場，有很大機率在規劃推出前後呈現漲勢，預期偏高的行業板塊有望延續上行趨勢。

根據《證券時報》報導，此次「十四五」規劃有幾個重要時間節點值得留意，包含10月29日十九屆五中全會公報闡述「十四五」規劃主旨；11月初中共中央關於「十四五」規劃的建議稿全文發佈。

再拉長來看，明年3月中旬人大會議審議通過，十四五規劃全文發佈也須關注，以及明年後續發佈的「十四五」戰略新興產業規劃。

國盛證券也認為，參考歷史經驗，五年規劃發佈前後市場表現大多向好，並帶來短期的市場熱點和結構性機會。而下一個5年將成為大陸打破科技枷鎖、實現經濟轉型升級的關鍵時間。也因此，本次「十四五」規劃肩負未來經濟轉型升級、打贏科技持久戰的關鍵性綱領。

(旺報 )