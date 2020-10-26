道奇投手柯蕭刷新季後賽史上最多K的紀錄。（道奇臉書）

道奇王牌柯蕭(Clayton Kershaw)今年在世界大賽幫道奇摘下兩勝，26日的關鍵第5戰應該也是他今年最後一次登板先發，亦是洛城球迷期待看到的柯蕭。同時柯蕭以189局達成207次奪三振，成為史上第一人。

早年的季後賽較短，以道奇上次1988年摘冠，他們7戰打敗大都會之後就直接進入世界大賽，最後5戰擊敗運動家。柯蕭單論世界大賽的表現，往年4次先發道奇只拿1勝，今年他一口氣摘下兩勝(G1和G5)，成為系列賽關鍵人物，甚至是角逐世界大賽MVP的有力人選。

其實柯蕭此戰投得跌跌撞撞，他前4局都被首位打者站上壘包(3支安打與1次四壞保送)，他生涯例行賽與季後賽從未出現這種情況。可見即使狀況不錯，柯蕭在季後賽的運勢就是特別不幸。今年美國賭盤的世界大賽MVP賠率，柯蕭仍被看好，他這次又會讓球迷失望嗎？

道奇貝茲(Mookie Betts)的1賠2.15是世界大賽MVP頭號熱門，柯蕭1賠4.5居次，席格(Corey Seager)是1賠10，貝林傑(Cody Bellinger)、伯勒(Walker Buehler)是1賠15。光芒本就不被看好摘冠，但布蘭登羅(Brandon Lowe)仍有1賠12，投手史奈爾(Blake Snell)是1賠22。

(中時新聞網)