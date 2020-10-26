中天新聞換照審議程序進行中，NCC從裁罰紀錄到聽證會舉行，都被認為處處針對中天新聞。國民黨政策會專員呂謦煒今天更舉出自身經歷，他親自檢舉三立新聞一則未善盡合理查證義務的批評國民黨的新聞報導，NCC卻認同三立新聞台所說「訪問民進黨立委」就是合理查證，更認同「可受公評之事不受外界干涉」，呂謦煒質疑：對中天的政論節目來賓所發表的意見，NCC認為未善盡查證而開罰；對三立新聞的新聞報導，NCC竟認為與國民黨相關的新聞訪問民進黨就叫做查證。這不是雙重標準，什麼是兩套標準？

呂謦煒指出，去年3月三立新聞一則「國民黨＂德.蔡.花＂文宣 網轟低俗攻訐沒水準 」，被他批評沒有合理查證。因為這是不知道哪來的「文宣工作會」粉專所貼的內容，國民黨根本沒有這個組織，也沒有人經營這個粉專，然而三立新聞卻把它跟國民黨文傳會掛勾，還說黨主席應該好好管一管，這完全未盡合理事實查證，他也將這件事情對NCC作檢舉。

然而，呂謦煒所收到的NCC回函，竟然引述三立新聞的回應說：「經三立公司2018年6月採訪民進黨籍林俊憲立委之意見，其即稱發布者為『國民黨文青工作會』。又，該等新聞事實，各新聞媒體均以『國民黨文青工作會』稱之，足見為泛藍陣營之側翼組織，是三立公司就申訴內容所指之新聞報導業盡事實查證義務。揆諸該等仇恨性言論，係可受公評之事，三立公司為大眾傳播媒體，自得獨立編輯製播新聞，不受外力干涉或限制。」

呂謦煒批評，簡單來說，三立認為對國民黨的批評，採訪民進黨籍立委就算是做到「事實查證」，甚至它既然已經認為是「泛藍陣營之側翼組織」，還在新聞標題上跟「國民黨」直接掛鉤在一起，這不是說謊，什麼是說謊？但更讓人匪夷所思的是，NCC竟然也就信了！

呂謦煒質疑，對中天新聞的政論直播節目中，來賓脫口而出的話語不符事實，NCC就以未做事實查證重罰；對三立新聞台的新聞報導，理應縝密調查並平衡報導雙方說法的內容，卻認為三立批評國民黨的報導，問民進黨的說法就是事實查證？

呂謦煒大罵，這不是兩套標準，什麼才是兩套標準？NCC，你真的有臉說你公平公正？NCC，你真的沒有因為新聞立場才如此針對中天新聞嗎？

(中時 )