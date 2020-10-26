台南市議員蔡育輝26日舉行記者會，他批評民進黨2度執政後對政敵不手軟，還成立黨產會全面追殺，國民黨財政困難，連黨工薪水都發不出來，民主政治需要在野監督制衡，周四市黨部將舉辦募款餐會爭取支持，他也公布南市兩黨政治人物政治獻金表，凸顯綠營民代資源滿滿；對中天換照事件，他也力挺中天，認為第四權監督執政黨、表達不同聲音，民眾應該支持。

NCC今天舉行中天電視台換照聽證會，蔡育輝說，媒體是第四權，不論哪一黨在朝在野，都會兼負起監督雙方的責任，報導上也會表達多元觀點跟不同聲音，不應該為此遭當局撤照，民眾應該支持中天身為社會公器的價值。

對於民進黨的一黨獨大，蔡育輝說，國民黨到今天的地步，本身確實有許多值得檢討的地方，例如無法提出有力政策爭取年輕族群支持，也讓他經常感到失望，但民主政治需要政黨制衡，朝野失衡並非好事。

蔡育輝舉監察院公布的政治人物獻金統計表為例，2018年台南市議員、2020立委（南市部分）選舉中，藍營共收到8025萬餘元，綠營竟有2億977萬多元，民進黨是國民黨的2倍以上，誰獲得較多資源，坐擁「金脈」，民眾心裡自有一把尺。

蔡育輝說，民進黨2度執政後，似乎忘了早年追求民主自由的初衷，為所欲為，從開放萊豬進口一事就能證明，跟綠營人士口中專制、腐敗的國民黨愈來愈像，蔡育輝認為國民黨仍是安定台灣的最大力量，南市黨部29日晚上將在永康區台南商務會館舉行募款餐會，呼籲民眾踴躍支持。

(中時 )