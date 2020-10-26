中天換照聽證會今（26）日登場，旺旺集團董事長蔡衍明也親自出席，他表示，對中天新聞台的經營理念就是「真道理性 真愛台灣」，要怎麼讓台灣人的日子過得更好，中天一年只去2、3次，去「大門口拜拜」。

蔡衍明說，自己身為老闆，除了開工拜拜、中元普渡拜拜，平時幾乎不會到中天電視台，到中國時報也是在門口拜拜比較多，並笑說「董事長是誰也不太了解」。

聽證會主持人問道，曾在YouTube影片中提到，每個月會跟主管開會一次，董事林柏川也曾說，媒體主管會報告製播狀況。蔡衍明回應，那個不是開會，是溝通，「不是說都聽我的，不然為什麼我要上YT，我的想法跟他們的想法不一定相同」，只希望台灣可以過得更好。

蔡衍明坦言，知道今天到NCC聽證會可能來接受大家對他的「思想審查、政治審查」，並提到，2012年出了那麼大的事情，自己也不知道會鬧那麼大，很多人都叫他今天不要來，但今天會來，就是要捍衛中天人的尊嚴及權利，因為不想回到2012年，當時寫新聞還要被肉搜，員工出門都覺得很丟臉，不知道哪裡對不起台灣人。

如今面臨換照危機，蔡衍明說，哪裡影響國家安全？哪個大陸新聞（報導）是假的？也知道台灣年輕人對他意見很多，「我也要走出來，讓年輕人了解我，讓年輕人一起來救台灣」。

(中時新聞網)