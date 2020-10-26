每包飼料都貼上曹志翔Godfrey＋0922延續你的愛卡片。（新北市動保處提供／許哲瑗新北傳真）

已故影星高以翔生前關懷流浪動物，粉絲延續其大愛，近日集資捐贈36包共540公斤狗飼料，予新北市動物之家的流浪犬貓使用，大陸藝人華晨宇全球歌迷會也透過台灣分會，集資捐贈120包狗飼料及24包共1968公斤貓飼料，延續高以翔及華晨宇關懷弱勢，幫助流浪犬貓善舉。

高以翔3年前曾到訪中和動物之家擔任志工，關懷流浪動物的愛心並沒有因為他的離世而消逝，粉絲於LINE建立「以愛飛翔-高妃群」群組，集合大家的力量捐贈狗飼料給中和動物之家，捐贈36包共540公斤狗飼料，展現36位粉絲的心意。

特別的是，每包飼料都貼上「曹志翔Godfrey 09／22延續你的愛」卡片，透過粉絲低調善舉，讓高以翔愛心持續在收容動物身上獲得溫暖，情操令人動容。

粉絲羅小姐代表華晨宇全球歌迷會台灣分會粉絲專頁捐贈飼料。（新北市動保處提供／許哲瑗新北傳真）

此外，華晨宇全球歌迷會台灣分會，也捐贈144包共1968公斤狗貓飼料，這是該粉絲專頁第3年捐贈飼料給中和動物之家，且每年捐贈的數量持續增加。

動保處表示，新北市共8所公立動物之家，收容許多可愛毛寶貝，很歡迎大家投入志工服務或是提供許多捐贈物資，像是寵物飼料、罐頭、零食、奶粉、保健食品等，另也常見捐贈寵物用品如牽繩、籠子、洗毛劑、大毛巾等，都能提供給毛孩在日常使用，動保處感謝民眾的愛心，將妥善運用所有物資，讓毛寶貝過更好的生活。

(中時 )