台中市一名86歲吳姓老婦，被員警發現無助的在街頭徘徊，立即上前關心，發現老婦稱去醫院看病後，忘記怎麼回家，員警透過警用電腦人臉辨識功能確認婦人身分，並通知家屬至派出所將老婦人帶返家，老婦的兒子頻頻向員警道謝，也稱讚警方貼心照顧長者，讓母親快速返家。

台中市警察局第六分局市政派出所警員謝文傑，日前擔任巡邏勤務時，在西屯路2段的路上發現86歲吳姓老婦在街頭無助張望，趕快上前關心。

警方表示，在街頭發現老婦時，她神情流露緊繃且疲憊，先請她到派出所安置，在員警貼心陪伴下，老婦人焦躁不安的情緒逐漸緩和，還向員警說「是搭公車去看病，要返家時卻怎麼也想不起回家的路」。

吳姓婦人佇留街上，不知何去何從，警方詢問老婦人身分、住址時，老婦都不記得，且身上並無攜帶任何證件，員警利用警用電腦人臉辨識系統確認吳姓婦人的身分，並通知家屬至派出所將老婦人帶返家。

當老婦見到家屬時，終於露出安心的笑容，她的兒子非常感激警方的幫忙，找到高齡母親，對於員警熱心助人的精神一直表達謝意。

警方呼籲，若家中有失智、精神疾病或年長者，應注意其可能常活動的範圍，提供佩戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，以利警方發現時可第一時間確認走失者身分，快速協助返家。

(中時 )