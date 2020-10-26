患難見真情，但患難過後不一定真情還在！一名女網友在臉書社團上痛訴，她與男友交往8年，陪伴男友挺過八仙塵爆的痛苦復健，甚至辭職陪男友創業，但她發現男友復健結束後，竟瞞著她去夜店發生一夜情、嫖妓，甚至還劈腿酒店小姐，8年後男友提分手、封鎖她，讓她氣得直說「到底把女人當什麼！」

該女網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，她跟男友交往8年，先前為了男友想創業，忍痛離開高收入且穩定的工作，兩人從零開始打拼，卻在準備論及婚嫁、男友已經到家裡提親時發現「你根本是渣男…」，她說大學時期就睡了同學的表姐、用兩隻手機交際、八仙塵爆復健完跑到夜店一夜情、嫖妓、半套店，最後還跟酒店小姐在一起。

「你有沒有想過當初你在醫院昏迷的時候，我是怎麼哭、怎麼相信你好了會好好疼我的？」女網友表示，當時她每天都到醫院陪男友復健，且交往至今都是AA制，從來沒花過男友半毛錢，反而讓男友拿錢去跟別人開房間，「為什麼不跟我分手再玩，到底把女人當什麼？噁心的是，我狂去看婦產科就是因為你髒！」

該女網友在半年後走出分手的傷痛，心想過了就算了，卻被男友封鎖通訊軟體，事隔半年才終於從情傷走出來，「我只是要告訴你，人生父母養，不是每個人都該這樣做被你糟蹋」。文章發表後，許多網友紛紛表示支持她，好在已經離開這樣的渣男了。

(中時新聞網)