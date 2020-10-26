許光漢將於27日推出個人首支音樂單曲〈別再想見我〉，歌名反映著部分許光漢現在的狀態，瞬間爆紅一舉一動都是各界關注，從沒有想要躲，有時倒也想找個安靜角落放空的自我。單曲封面則呈現許光漢彷彿置身水裡，甚至快窒息而急於掙扎逃脫的訊息，呼應在自我相處的過程裡，他有拉扯，也會崩潰，也會沉默試著調適去接受；許光漢表示：「演戲的話，會想好幾種表現的方式；演唱的話，要再唱熟一點，憑著感覺去演唱，把自己放到歌裡面。」

〈別再想見我〉詞曲及製作都由金曲歌后戴佩妮親自操刀，兩人首度合作是2013年拍攝〈你怎麼可以安心的睡著〉MV，她當時覺得身為男主角的許光漢很用功、有潛力，惦記將來有機會一定要報答他當時義氣相挺的演出，7年後許光漢的音樂作品開案，當何樂音樂提出邀歌時，她卻怯步害怕，一開始交出幾首旗下其他創作人作品，就是不見她的創作，詢問原因，她開玩笑說：「我就是一個不想讓別人死在我手裡的俗辣。」

公司不死心二度邀歌後，戴佩妮才終於放下心魔，寫出了這首話題性十足的新歌；但難關不只替許光漢寫歌，更是進一步被邀約擔任製作人，戴佩妮考慮了兩天，最終決定「好吧，要報答就報答整套的」，而進錄音室前，她抱持著「最壞的結果就是連朋友都做不成」的赴義決心，因她是圈內出了名以「嚴苛」著稱的製作人，最高紀錄一首歌曾讓歌手配唱9天，這次她調適自己的心境，最高準則是「不要抹殺光漢對唱歌原本保有的樂趣」。

(中時 )