麋先生日前宣布將於11/28、12/4、12/5在北、中、南三地舉辦巡迴演唱會，門票一開賣，雙人套票瞬間售罄。為了答謝廣大歌迷的支持，麋先生展開北、中、南三地簽票會，25日首站來到他們的家鄉高雄，讓麋先生更為驚喜的是，主唱聖皓的媽媽悄悄現身後台探班，還穿著印滿愛心的衣服，笑說特別來「示愛」，為麋先生《嗜愛動物》打氣！讓團員都覺得相當感動又可愛。

麋先生五位團員都來自南台灣，充滿溫暖陽光的高雄不但是麋先生的家鄉地，也是麋先生出道時首場演出的地方，因此高雄對麋先生而言，具有相當大的意義和情感連結，出道8年後的今天，麋先生決定第一場簽票會就要從他們最初夢想萌芽的地方開始，因此高雄成為了此次簽票會的第一站。

簽唱會上，麋先生帶來新專輯《嗜愛動物》中的〈廢廢〉、〈嗜愛動物〉、〈loVSer〉，以及第一張專輯中的〈馬戲團運動〉，主唱聖皓開玩笑說太久沒唱，歌詞都忘得差不多，台下歌迷一聽，開始集體大合唱，聲音之大讓駁二藝術特區的空地聚集了更多人潮，聖皓笑說當然不是真的忘詞，只是考考粉絲記憶力，隨後和歌迷一起嗨唱，現場搖滾熱力十足。

唱完歌，麋先生便開始簽票會，只見長長的排隊人潮幾乎延伸到對街馬路上，由於現場仍有販售零星演唱會票券，有歌迷一口氣加碼連買三場和專輯，就為了上台讓麋先生簽票；還有在麋先生出道時就做應援牌子的資深歌迷，這次也特地來到高雄為麋先生加油打氣。

(中時 )