美國總統川普接受「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪

距離大選只剩8天，白宮卻令人震驚地宣稱，美國無法控制迅速惡化的新冠肺炎大流行疫情，而這使川普總統拚命為選戰進行最後衝刺，以致力扭轉面對民主黨對手拜登的頹勢相形見絀。

據CNN新聞網26日報導，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）26日的說法，令許多醫學專家驚懼。他們說，任新冠肺炎疫情肆虐，猶如實施導致成千上萬人死亡的群體免疫政策。

(中時新聞網)