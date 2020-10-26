黑了川普最後衝刺 白宮坦承控制不了新冠疫情 13:402020/10/26 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普10月25日在新罕布夏州造勢時發表談話的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普接受「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪 訂閱影音： 中時新聞網 距離大選只剩8天，白宮卻令人震驚地宣稱，美國無法控制迅速惡化的新冠肺炎大流行疫情，而這使川普總統拚命為選戰進行最後衝刺，以致力扭轉面對民主黨對手拜登的頹勢相形見絀。 據CNN新聞網26日報導，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）26日的說法，令許多醫學專家驚懼。他們說，任新冠肺炎疫情肆虐，猶如實施導致成千上萬人死亡的群體免疫政策。 (中時新聞網) #川普 #拜登 #新冠肺炎 #美大選 #看選戰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 分析師因新冠看衰經濟 白宮幕僚長竟稱不會去控制疫情 09:012020/10/26 財經 美大選倒數 投票人數創高可期 04:102020/10/26 全球財經 不普篩 旅遊泡泡沒指望 04:102020/10/26 時論廣場 美大選只剩9天 拜登和希拉蕊不同 守住對川普民調優勢 07:502020/10/26 國際 南投普台高中學生送愛進偏鄉 溫暖弱勢長輩 12:522020/10/26 寶島 拜登美大選倒數老實說 川普仍有勝算 10:522020/10/26 國際 《國際金融》觀望重量級財報＋疫情急升 美股期貨走跌 10:002020/10/26 財經 經理人看美股 逾5成押多 04:102020/10/26 全球財經 不畏疫情 溫慶珠微風展店 11:502020/10/26 消費 流亡陸商公布疑似韓特鹹溼片 04:102020/10/26 國際大事 國際熱門新聞 開第一槍！韓接種48死 星國宣布停用賽諾菲等2款疫苗 - 國際 - 工商 杭特「來自地獄的筆電」14歲少女身分曝光！白宮記者：是他的姪女 - 國際 美大選只剩9天 拜登和希拉蕊不同 守住對川普民調優勢 - 國際 黑了川普最後衝刺 白宮坦承控制不了新冠疫情 - 美大選 拜登美大選倒數老實說 川普仍有勝算 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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