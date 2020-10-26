總統府提供

蔡英文總統今天接受尼加拉瓜新任駐台大使李蜜娜呈遞到任國書，蔡英文表示，期盼兩國繼續在國際上相互扶持，在合作上互惠互助，促進雙贏發展。李蜜娜也轉達尼國總統奧德嘉的問候，並重申兩國情誼堅實，也有意願強化雙邊經貿關係，及各項合作計畫跟文化交流。

尼加拉瓜新任大使李蜜娜過去是臺灣獎學金的受獎生，從銘傳大學畢業，蔡英文今天在致詞時表示，上個月，她剛跟李蜜娜一起出席了中美洲獨立紀念日的活動，今天很高興在總統府，接受李蜜娜大使呈遞到任國書。她要代表中華民國臺灣政府以及人民，表達最誠摯的祝賀。

李蜜娜曾說臺灣是她第二個家，很想念臺灣的美食，蔡英文表示，李蜜娜喜歡的雞排和小籠包，也是很多臺灣人的最愛。

她說，推動臺灣獎學金計畫，就是希望友邦的年輕一代，能夠來臺灣學習、更認識臺灣，不僅成為友邦的重要人才，也能做為雙邊交流的橋梁，讓彼此的關係越來越密切。她認為，李蜜娜是兩國合作計畫的最佳見證人，相信未來也會是最強的推手，讓各項合作計畫，更有豐碩的成果。

今年，雖然遇到疫情的挑戰，但蔡英文認為，兩國交流還是很密切，像是尼加拉瓜白蝦和海參，在臺灣很受歡迎，今年1到8月的進口量，都比去年同期大幅的成長。上個月，兩國也一起舉辦了發表會，把臺灣優質產品拓銷到尼加拉瓜的市場。

這個月，兩國的國營郵政，也剛簽署了國際快捷郵件協議，在下個月生效之後，兩國之間，透過國營郵政寄送的郵件和包裹，費用和時間都會更省、更快，她說，這對雙邊的商務和文化交流，有很大的幫助，包括李蜜娜及在臺灣的尼加拉瓜朋友，如果想收到家鄉味，也會更加方便。

蔡英文強調，我們跟友邦的夥伴關係，就是這樣一步步的累積，她也要特別感謝尼加拉瓜，在今年的聯合國大會上，為臺灣仗義執言，也期待未來兩國繼續在國際上相互扶持，在合作上互惠互助，促進雙贏發展。

李蜜娜則轉達奧德嘉總統及穆麗優副總統對蔡英文總統誠摯的問候，並重申兩國人民與政府之情誼堅實。奧德嘉曾於蔡英文在2017年訪問尼加拉瓜時表示，蔡總統猶如姊妹，而臺灣對於尼加拉瓜而言，不僅是合作夥伴，更是摯友。尼加拉瓜能夠擁有蔡總統及臺灣人民的溫情及關懷，是莫大的福氣，臺灣總是站在第一線，提供尼國家庭最堅定的支持，及最即時的協助。

李蜜娜重申尼加拉瓜全國和解暨團結政府，有意願繼續強化雙邊的經貿關係，及各項合作計畫跟文化交流。

她說，尼加拉瓜深信經濟發展、社會正義及和平導向的外交政策，是建構自由、平等、互助社會，特別是主權國家的基本要件。作為外交部獎學金前受獎生，她正是尼國跟臺灣兩國長期以來關係友好所孕育出來的成果，也是兩國重視文化、教育及外交的具體展現。

李蜜娜表示，她必將忠誠地執行奧德嘉總統及穆麗優副總統所交付的重責大任，深化兩國團結合作的關係，且謀求雙方人民共同打造互惠互利的未來。駐節臺灣的期間，身為尼加拉瓜駐臺大使定會努力不懈，協助兩國國運更加繁榮昌盛。

(中時 )