通傳會（NCC）今天進行中天新聞台換照審查聽證會，由於關台傳聞不斷，為爭取新聞自由，人民上街抗議，甚至有人民為捍衛言論自由，抬棺到NCC前抗議。

中天新聞換照今天登場，為爭取新聞自由，333政黨團結聯盟等藍營團體，聚集場外抗議，高呼「伸張媒體正義、反關台挺中天」口號，國民黨團總召林為洲指出，會關掉中天新聞台的唯一理由就是觸犯國安問題，但台灣是法治國家，若行政單位無法指證，就無權干涉新聞自由。

據《中天新聞》報導，有抗議民眾特地抬著貼著「髒兮兮」的棺材，試圖衝撞NCC，引發警方和抗議民眾的衝突。警方希望民眾可以把棺材撤掉，但是抗議民眾黨認為棺材和國旗和旗幟屬於道具，不願撤掉，現場狀況陷入混亂。

聲援中天媒體的有民主監督聯盟總召集人黃正忠、藍天行動聯盟主席武之璋、統促黨總裁「白狼」張安樂、全國軍事院會校友總會理事長季麟連、前新聞局長鍾琴、國民黨副祕書長李彥秀、國民黨團總召林為洲、藍委鄭麗文、鄭正鈐、李德維、許淑華、楊瓊瓔等近500人。

(中時新聞網)