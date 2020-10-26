台中市議員黃馨慧26日教育業務質詢表示，蔡政府「突襲式」開放進口含萊克多巴胺美豬，已經造成國人人心惶惶，尤其是學齡孩子父母，質疑政府除了撒錢增加營養午餐補助外，如散裝、再製品、二度加工食品等沒有完整配套措，學校只靠一年二、三次食材抽檢，真的可以有效遏止萊豬混入孩子學校午餐？當場講出孩子心聲「局長叔叔、我們不想吃萊豬營養午餐！」

市府教育局長楊振昇說，教育局將各界意見向教育部反應，教育部說兒童營養午餐一律用台灣豬隻，但加工肉品無法確保！將向中央反應不要將萊豬進到台中市來。

黃馨慧表示，民眾對健康的觀念，只會因「時空背景不同」而愈來愈重視，政府開放萊豬政策前「有問過我們嗎？」難怪電話民調超過六成、網路民調高達九成都不支持開放進口萊豬，尤其是「食材混淆」及「檢驗標準」最令人質疑。

黃馨慧指出，教育局要求團膳業者使用國產豬及食材登錄。但像香腸、貢丸或肉鬆等加工食品或二度加工食品，若在不知情下使用含萊劑的美豬，光從外觀根本很難區別，光看標章、標示有用嗎？食材登錄後有沒有專人每日稽核、查證登錄是否確實？

黃馨慧強調，教育局訂定「臺中市學校午餐公辦民營服務廠商評選採購契約」，有沒有與學校家長會討論，是否禁止學校營養午餐使用「加工或二度加工食品」？ 目前本市豬隻屠宰來源九成靠外縣市，教育局只發一只公文、要求各校使用國產豬，就可以保證孩子不會吃到萊豬？

黃馨慧說，市府各局處應對防範萊豬都用「零檢出」當「擋箭牌」，但市府有沒有編預算、擴編人力及擬定跨局處稽查流程？據了解，市府第一場跨局處應變會議、本週才要召開，這種應變程度，相較盧秀燕市長處理空汙「沒得商量」態度，卻顯得十分「大小眼」、「二套標準」？！難怪家長要「自立自強」、發動連署抗議萊豬政策了！

(中時 )